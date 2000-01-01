الحرب في يومها الـ 152.. حرب تجويع تهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 152 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدh و 123 اصابة خلال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 30631 و 72043 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.





واعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا أن 17 ألف طفل اصبحوا أيتام في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة للشهر السادس على التوالي مؤكدة أن الأطفال يموتون ببطء أمام أنظار العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة بغزة أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة سوء التغذية في مشفى كمال عدوان خلال الأيام الأخيرة ارتفع إلى 17 طفلا.



جنوب القطاع



وارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية الذين تم انتشالهم بخان يونس إلى 23 شهيدا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في منطقة العمور شرقي خانيونس فيما لا تزال قوات الاحتلال تحاصر مدينة حمد وتجري عمليات اعتقال.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

وانتشل مسعفون جثمان مواطنة من عائلة ابو عنزة تعرض منزلها للقصف قبل ثلاثة ايام ما ادى لاستشهاد 21 مواطنا من العائلة.



الوسطى



وارتقى ستة شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "سلمان" بمنطقة المشاعلة في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد الصحفي ومذيع قناة الأقصى محمد سلامة بقصف الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

وتعرض مخيم النصيرات لسلسلة غارات جوية أدت إلى استشهاد واصابة عدد كبير من اصحاب المنازل المستهدفة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف مستهدفا منازل المواطنين في بلدة المغراقة والأحياء الشمالية الغربية لمخيم النصيرات.



غزة والشمال



في غزة، استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي قرب دوار الدحدوح بشارع 8 جنوب مدينة غزة.

كما أطلق جنوب الاحتلال النار على مواطنين تجمعوا قرب سيارات تحمل مساعدات قرب مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة.

واجبر جنود الاحتلال سائقي 17 سيارة مساعدات على إنزالها قرب المفرق قبل إطلاق النار على المواطنين.

ووصل إلى مشفى الشفاء تسعة شهداء في غارات متفرقة على مدينة غزة.

وتعرضت بلدة جباليا لقصف عدة مناطق فيها.