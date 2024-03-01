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"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الاحتلال منذ 8 أكتوبر: 2000 إسرائيلي بين قتيل وجريح

الثلاثاء 05 مارس 2024 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الاحتلال منذ 8 أكتوبر: 2000 إسرائيلي بين قتيل وجريح



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 (عقب إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى) ولغاية يوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساء بتوقيت لبنان.

 

وذكر الإعلام الحربي في "حزب الله" في "إنفوغراف" أنه في هذه الفترة، نفذ 1194 هجوما ضد إسرائيل.

وأوضح أن استهدافاته جاءت كالآتي: 

- 107 مستوطنات.

- 841 موقعا حدوديا.

- 74 موقعا خلفيا.

- 134 نقطة حدودية.

- 38 مسيرة وطائرة.

وقال "حزب الله" إن خسائر إسرائيل بلغت:

- 68 آلية عسكرية.

- 38 مركزا قياديا.

- 287 دشمة وتحصين.

- 300 تجهيز فني.

- 570 وحدة استيطانية مدمرة.

- 2 مصنع عسكري.

- 22 مربض مدفعية.

- 2 منصة قبة حديدية.

وأشار "حزب الله" إلى أن الخسائر البشرية لدى إسرائيل بلغت أكثر من 2000 بين قتيل وجريح.

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