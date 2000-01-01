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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الثلاثاء 05 مارس 2024 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين



جنين/سما/

 استشهد شاب، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين يوم الخميس الماضي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال.

وكان الشاب ياسين قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين، في 29 شباط/فبراير الماضي، ومحاصرتها شقة سكنية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل تحويله إلى مستشفى ابن سينا، حيث خضع لعدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أرتقى شهيدا مساء اليوم متأثرا بإصابته.

#جنين

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