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غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 133

الثلاثاء 05 مارس 2024 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 133



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 133 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.


وقال المكتب في بيان مقتضب ا “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 133 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (في 7 أكتوبر)، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمد سلامة، المذيع والصحفي في قناة الأقصى الفضائية”.


وأكد البيان أن سلامة “استشهد في قصف (إسرائيلي) طال منزلا في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى”.



وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.

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