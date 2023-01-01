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"أونروا": الرضع في غزة يموتون ببطء أمام أنظار العالم

الثلاثاء 05 مارس 2024 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": الرضع في غزة يموتون ببطء أمام أنظار العالم



غزة/سما/

 أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن الرضع في قطاع غزة الواقع تحت الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “يموتون ببطء أمام أنظار العالم”.


جاء ذلك في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، الثلاثاء، أوضحت فيه أن قرابة 17 ألف طفل أصبحوا أيتام في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.


وأشارت أن واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في شمالي غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وقالت: “الرضع يموتون ببطء أمام أنظار العالم”.


وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أعلن في 3 مارس/ آذار الحالي أن 15 طفلًا استشهدوا جراء سوء التغذية والجفاف في مدينة غزة وشمالي قطاع غزة التي تمنع القوات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إليها.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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