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وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمان للشعب الفلسطيني

الثلاثاء 05 مارس 2024 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمان للشعب الفلسطيني



الرياض/سما/

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمان للشعب الفلسطيني عبر مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.


وأشار بن فرحان في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية في السعودية اليوم، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام المذابح المرتكبة في قطاع غزة بحق الإنسانية"، مشددا على أن هناك تفهما من قبل بعض الدول لحجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مبينا أن بعض هذه الدول على استعداد للاعتراف بدولة فلسطين.


وشدد بن فرحان على أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة سيلحق الضرر بحق المدنيين في القطاع، مؤكدا مواصلة الدعم  للوكالة.


وحذر من التداعيات بالغة الخطورة لاستهداف "رفح"، مشيرا إلى أن السعودية من خلال اتصالاتها الثنائية مع دول العالم دعت الأطراف الدولية لتحمل المسؤولية في إيقاف الحرب في غزة.

واحتضنت الرياض اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، وذلك لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

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