نتنياهو: الصلاة في الأقصى خلال رمضان ستكون مثل السنوات السابقة .. بن غفير: انتصار لحماس

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن دخول المصلّين إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، سيُتاح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الذي يحلّ الأسبوع المقبل؛ سيكون دون تغيير عن السنوات الماضية.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم، فيما عدّ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن إعلان نتنياهو بشأن الأقصى، قرار يعرّض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي "صورة انتصار" لحماس.

وقال نتنياهو في بيانه، إنه قد تقرَّر بعد اجتماع كافّة القوى الأمنية بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية".



وأضاف أنه "سيتمّ كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، وسيتمّ اتخاذ القرار وفقًا لذلك".

وذكر البيان أن "رمضان مقدَّس عند المسلمين، وستُحفظ حُرمة العيد هذا العام، كما في كل عام"، على حدّ قوله.



بدوره، قال بن غفير في بيانه، إن "قرار السماح بالصعود إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في شهر رمضان، على غرار السنوات الماضية، خلافا لموقف الشرطة وموقفي؛ يُظهر أن رئيس الحكومة نتنياهو، والكابينيت المصغّر، يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 10/7 (هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي)".

وأضاف أن "هذا القرار يعرّض مواطني إسرائيل للخطر، وقد يعطي صورة انتصار لحماس".