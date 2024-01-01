حمدان: مسار المفاوضات لن يبقى مفتوحا بلا أفق

بيروت/سما/

اتهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، مساء الثلاثاء، إسرائيل بـ"المماطلة"، محذرا من أن مسار المفاوضات غير المباشرة معها "لن يبقى مفتوحا بلا أفق".

و، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، قال حمدان إن "إسرائيل ليست معنية بوقف العدوان (المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) ولا بإطلاق سراح الأسرى".

وأضاف: "نؤكد للصهاينة وللولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان، لن يأخذوه بمكائد السياسة، مهما كانت أشكال التحايل والضغوط التي يوظفونها".

وتابع: "تمَّ خلال اليومين الماضيين (في القاهرة)، تقديم رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدَّمه لنا الوسطاء المصريون والقطريون نهاية الأسبوع الماضي، وأكّدنا فيه على شروطنا في وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها، وخاصة إلى الشمال، وتقديم المساعدات والإغاثة الكافية والإعمار".

واستدرك: "لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل، أو لكسب الوقت للمضي في حرب الإبادة ضد شعبنا".

حمدان شدد على أن "أمريكا لا تمارس ضغوطا جدية على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

واعتبر أن "الإدارة الأمريكية ورئيسها (جو) بايدن شخصيا لا تزال شريكة شراكة كاملة للاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعبنا في غزة، مما يحمّلها المسؤولية السياسية والحقوقية والأخلاقية والإنسانية عن نتائج وتداعيات العدوان".

وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل تواصل حربها على غزة؛ مما خَّلف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وقال حمدان: "تعاطينا بروح إيجابية ومرونة عالية مع مقترحات مصر وقطر، في كل مراحل التفاوض، إلا أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يواصل تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره، لحسابات سياسية شخصية، تكشف خوفه ورعبه من مستقبله السياسي ومرحلة ما بعد الحرب".

وأكد أن "حماس عملت بكل جدية وإصرار للتوصل لاتفاق لوقف العدوان، وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة وعودة شعبنا للمناطق التي هجروا منها وخاصة في الشمال، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال في براثن المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وقال حمدان إن "المساعدات التي تم إنزالها من الجو (في غزة) من عدة دول، هي خطوات مقدرة، لكنها لا تلبي إلا النذر اليسير من حاجات الناس في ظل حجم الكارثة".

ودعا الدول والحكومات الداعمة لحقوق الفلسطينيين إلى "إيجاد طرق أكثر نجاعة لإيصال المساعدات، وضرورة فتح المعابر لإدخالها برا (...) مع التأكيد على ضرورة إيصالها للشمال الذي تتفاقم فيه المجاعة".

وحث الدول العربية والإسلامية على "التحرك العملي والجاد لوقف ما يتعرض له شعبنا من جريمة إبادة جماعية، والعمل بشكل جاد على التنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الإسلامية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي أكد على كسر الحصار الصهيوني".

كما ناشد حمدان الشعوب العربية والإسلامية "مواصلة كل أشكال التضامن والتأييد والدعم للشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة، والاستمرار في الخروج بفعاليات ومظاهرات شعبية واسعة تنديدا بجرائم الاحتلال وعدوانه، وضغطا على الحكومات لاتخاذ مواقف فاعلة وقوية ضد الكيان (إسرائيل)".