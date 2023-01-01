غزة: إنقاذ قطة عالقة تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي

غزة/سما/،

تمكنت أطقم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الثلاثاء، من إنقاذ قطة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل قصفته الطائرات الإسرائيلية في مدينة غزة.

ووفق مقطع فيديو نشره الدفاع المدني، وتابعته الأناضول، قامت طواقم الدفاع المدني برفق وحذر شديدين، بإزالة الركام من حول القطة التي كانت عالقة بين الجدران الساقطة، وتكدست عليها الأنقاض المدمرة.

وبفضل جهود الطاقم الفلسطيني، تم إنقاذ القطة بسلام، وتقديم الرعاية الصحية الأولية والمياه لها.

وأُخرجت القطة من بين الركام بصعوبة بالغة، دون أن تظهر عليها إصابات، وسط حالة ابتهاج بين عناصر الدفاع المدني الذين أشرفوا على العملية.

ونشر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مقطع فيديو يوثق عمليات إنقاذ القطة، حيث قامت الطواقم بالحفر حتى وصلوا للقطة باستخدام أدوات بسيطة، للوصول إليها دون أن تتعرض لأي أذى.

وكانت القطة عالقة بين الركام والرمال المحطمة أسفل منزل دمرته الطائرات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".