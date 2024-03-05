بلينكن خلال لقاء رئيس الوزراء القطريّ: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية في غزة، داعياً حركة حماس إلى قبوله.

وفي تصريحات قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، حث بلينكن إسرائيل على استخدام "كل السبل الممكنة" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلاً إن الوضع الحالي في القطاع المكتظ بالسكان "غير مقبول ولا يمكن أن يستمر".

وأضاف بلينكن "لدينا فرصة لوقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يعيد الرهائن إلى ديارهم، ويمكن أن يزيد بشكل كبير من حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ومن ثم يهيئ أيضاً الظروف لحل دائم"، مشيراً إلى أنه: "يقع على عاتق حماس اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في وقف إطلاق النار هذا".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إصرار بلاده على السلام و"وضع حد لمعاناة المدنيين في غزة وعودة الرهائن".

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:" بحثت مع الوزير بلينكن جهود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن

وأضاف: هناك محادثات في القاهرة ولا يمكننا القول إنه تم التوصل لاتفاق نهائي، محذرا من استغلال مسألة المساعدات للابتزاز السياسي من قبل إسراائيل.

وأكد أنه تم الضغط على إسرائيل لإدخال مساعدات إلى شمال غز، آملا التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30631، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72043 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيداً، و123 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة

وفي السياق، قال مصدر في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، إن وفد الحركة سيغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته على مدار ثلاثة أيام في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أن من المقرر عودة الوفد إلى العاصمة المصرية بعد غد الخميس.

ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة، غداً الأربعاء، وفد إسرائيلي لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس، وفق ما قال مصدر مصري لـ"العربي الجديد".

وفي السياق، أشارت مصادر مصرية مطلعة على جهود القاهرة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار إلى أن القاهرة لم تعلن بعد نهاية جولة التفاوض الراهنة بصورة نهائية، مؤكدة أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان.