غالانت: "نقترب من نقطة الحسم العسكري في لبنان"

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، في لقاء جمعه بالمبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين، إن إسرائيلية "ملتزمة بالجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق" ينهي المواجهات الحدودية المتصاعدة مع حزب الله، فيما اعتبر أن "عدوانية حزب الله تقربنا من نقطة الحسم في ما بأنشطتنا العسكرية في لبنان".

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب غالانت، عقب اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، هوكشتاين، في محاولة لمنع اتساع رقعة الحرب وتفاقم المواجهات الحدودية بين حزب الله وإسرائيل، المتواصلة من 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب على غزة.

وبحسب البيان، بحسث غالانت مع هوكشتاين "العدوان المستمر من جانب حزب الله، والجهود السياسية المبذولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويؤدي إلى عودة سكان الشمال إلى منازلهم، بعد تغيير الوضع الأمني ​​في المنطقة الحدودية وانسحاب قوات حزب الله".

وذكر البيان أن غالانت شدد للمبعوث الأميركي أن "إسرائيل ملتزمة بالجهود السياسية، لكنه عدوانية حزب الله تقرب إسرائيل من نقطة الحسم العسكري في لبنان، وقد تجر المنطقة إلى تصعيد خطير"، وأثنى على جهود هوكشتاين "المستمر لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وللجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية للتعامل مع التحديات الأمنية على الجبهة الشمالية".

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى تل أبيب بعد زيارة خاطفة إلى بيروت، أمس، الإثنين، قال خلالها إن التوصل لهدنة في غزة لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية حتمية للأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، محذرا من مخاطر تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال هوكشتاين للصحافيين، بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، "تصعيد العنف ليس في مصلحة أحد، ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة". وأضاف أن المناوشات زادت على الحدود في الأسابيع الماضية. وقال: "وقف إطلاق النار بصورة مؤقتة ليس كافيا. لا يمكن احتواء أي حرب محدودة".

فيما أكدت مصادر في حزب الله أنه سيوقف هجماته على إسرائيل من لبنان عندما يتوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة؛ قال المبعوث الأميركي إن الهدنة في غزة لن تؤدي بالضرورة إلى إحلال الهدوء في جنوب لبنان، وعبر عن "أمله" في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع عبر الحدود.

وقال "ليس من الضروري أنه في حالة التوصل لوقف إطلاق للنار في غزة أن يمتد ذلك تلقائيا" إلى لبنان.