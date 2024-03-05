  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس البرازيل يرفع علم فلسطين في افتتاح مؤتمر وطني ببلاده (شاهد)

الثلاثاء 05 مارس 2024 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرازيل يرفع علم فلسطين في افتتاح مؤتمر وطني ببلاده (شاهد)



برازيليا/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، العلم الفلسطيني، خلال احتفالية وطنية.

وظهر سيلفا مع عدد من النشطاء البرازيليين، وهم يرفعون العلم الفلسطيني، لالتقاط صورة تذكارية معه، في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر الوطني للثقافة في البرازيل.

وبرزت مواقف الرئيس البرازيلي من العدوان على غزة، والتي أكد فيها أن ما يجري في فلسطين إبادة جماعية وأفعال الاحتلال تشبه ما قام به هتلر باليهود في ألمانيا.
 


وقال دا سيلفا خلال فعالية في ريو دي جانيرو، إن "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية". وتابع: "لأنها تقتل النساء والأطفال، الضحايا ليسوا بعسكريين، بل نساء وأطفال يموتون في المشافي".
وأردف: "إن لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية". وأكد أنهم يدافعون عن فكرة إقامة دولة فلسطينية "حرة ومستقلة"، مبيناً أن سياساتهم في هذا الخصوص "واضحة".

الرئيس البرازيلي انتقد كذلك مجلس الأمن الدولي الذي قال "إنه لا يمثل أي شيء في الوقت الراهن، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار من أجل السلام".

وشدد على بذلهم ما بوسعهم للقيام بإصلاحات في مجلس الأمن، متهماً الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) بـ"عدم التصرف بديمقراطية".

واستطرد: "اليوم هناك نفاق كبير حول العالم".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو اقترح "أسماء" واشتية يشيد برفض العشائر التعاون: خلطة "مخاتير" في غزة تتولى المساعدات

موقع عبري: حماس تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في المفاوضات أكثر مما توقعت "إسرائيل"

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

مشادة كلامية حادة بين هاليفي ووزراء بحكومة نتنياهو حول حرب غزة

"إسرائيل" تستدعي مندوبها لدى الأمم المتحدة للتشاور

الأخبار الرئيسية

يونيسف تحذر من "انفجار وفيات" لأطفال غزة جراء سوء التغذية

مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

photo_2024-03-05_15-00-58

استشهاد فتى بعد طعنه جنديا إسرائيليا في حوارة (صور وفيديو)

محلل إسرائيلي: إحباط واشنطن من سلوك تل أبيب بغزة تحوّل غضباً.. ونتنياهو يتظاهر بالإهانة

وفد إسرائيلي يصل القاهرة الأربعاء لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية