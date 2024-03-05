رئيس البرازيل يرفع علم فلسطين في افتتاح مؤتمر وطني ببلاده (شاهد)

برازيليا/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، العلم الفلسطيني، خلال احتفالية وطنية.



وظهر سيلفا مع عدد من النشطاء البرازيليين، وهم يرفعون العلم الفلسطيني، لالتقاط صورة تذكارية معه، في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر الوطني للثقافة في البرازيل.



وبرزت مواقف الرئيس البرازيلي من العدوان على غزة، والتي أكد فيها أن ما يجري في فلسطين إبادة جماعية وأفعال الاحتلال تشبه ما قام به هتلر باليهود في ألمانيا.





وقال دا سيلفا خلال فعالية في ريو دي جانيرو، إن "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية". وتابع: "لأنها تقتل النساء والأطفال، الضحايا ليسوا بعسكريين، بل نساء وأطفال يموتون في المشافي".

وأردف: "إن لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية". وأكد أنهم يدافعون عن فكرة إقامة دولة فلسطينية "حرة ومستقلة"، مبيناً أن سياساتهم في هذا الخصوص "واضحة".



الرئيس البرازيلي انتقد كذلك مجلس الأمن الدولي الذي قال "إنه لا يمثل أي شيء في الوقت الراهن، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار من أجل السلام".



وشدد على بذلهم ما بوسعهم للقيام بإصلاحات في مجلس الأمن، متهماً الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) بـ"عدم التصرف بديمقراطية".



واستطرد: "اليوم هناك نفاق كبير حول العالم".