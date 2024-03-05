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"حزب الله" ينفذ 6 عمليات ضد "إسرائيل"

الثلاثاء 05 مارس 2024 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينفذ 6 عمليات ضد "إسرائيل"



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

‏وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة": 

 ‌- عند الساعة 15:25 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان): "‎استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏دبابة ‏ميركافا على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها".  ‏ 

- عند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو الصهيوني على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 14:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ‏ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه، ‏وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏ 

- عند الساعة 14:20 من بعد ظهر اليوم ‌‏الثلاثاء: "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على ‌‏مدينة بنت جبيل، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".‏

‎- عند الساعة 14:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ‏ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه ‏وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 12:05 من ظهر اليوم الثلاثاء: ‌"‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‌‏عسكرية مؤللة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية ما أدى الى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها، والتي لا زالت مشتعلة حتى لحظة صدور ‏هذا البيان".‏

 ‌‎- عند الساعة 01:00 من فجر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة ‏مباشرة".‏

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