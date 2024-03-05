زكام نتنياهو يثير جدلا في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

سببت إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزكام في إرجاء اجتماعات حكومية يومي الأحد والاثنين، وهو ما أثار جدلا داخليا.

والسبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، تغيّب نتنياهو عن اجتماع الحكومة الأحد، بسبب إصابته بزكام خفيف.

وأمس الاثنين، أُعلن إرجاء اجتماع أمني لبحث الترتيبات الأمنية في مدينة القدس الشرقية خلال شهر رمضان.

لكن أنباء إصابة نتنياهو (74 عاما) بالزكام، أثارت نقاشا وإشاعات في إسرائيل استدعى توضيحا من مكتبه.

وقال المكتب في بيان الاثنين، حصلت الأناضول على نسخة منه: “نرفض الأخبار الكاذبة الصريحة المتعلقة برئيس الوزراء نتنياهو”.

وأضاف أن “نتنياهو أصيب بالإنفلونزا الموسمية التي أصابت عددا كبيرا من موظفي المكتب، وخضع لفحوص مساء اليوم (الاثنين) من طبيبه تسفي هيرمان بيركوفيتش، وأظهرت النتائج أن حالة رئيس الوزراء جيدة”.

وأردف: “يواصل رئيس الوزراء نتنياهو باستمرار اتخاذ القرارات وإجراء المشاورات وقيادة الحرب وإدارة جميع شؤون الدولة”.

غير أن هذا التوضيح لم يوقف الجدل في إسرائيل، إذ قال داني دانون، عضو الكنيست من حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو، لإذاعة 103FM المحلية، الثلاثاء: “أنا لست طبيبه، سمعت الإعلان الذي صدر وأعتقد أنه مصاب بالإنفلونزا”.

وأضاف: “أعلم أنه اليوم (الثلاثاء) يعقد مناقشات، لذلك أفترض أنه سيكون هناك عدد كاف من الأشخاص في الاجتماعات ليتمكنوا من رؤيته والتعبير عن الرأي”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت، الثلاثاء، إلى أن نتنياهو سيترأس في وقت لاحق اليوم اجتماعا لبحث الترتيبات الأمنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة خلال شهر رمضان.

وبدا أن بيان مكتب رئيس الوزراء لم يكن مقنعًا للصحافي البارز في صحيفة “معاريف”، بن كسبيت.

وقال في برنامج يقدمه أيضا في إذاعة 103FM، الثلاثاء: “في مكتب رئيس الوزراء زعموا أن المكتب بأكمله مصاب، هذا غير صحيح، لا تحتاج إلى الكذب لإثبات ادّعاء، لقد شفيت تمامًا بالطبع”.

ولكن الصحافي اليميني يانون مغال رد عليه بالقول عبر الإذاعة ذاتها: “لقد احتفلتم وأشعلتم الشائعات عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء، وهذا حتى نوع من التمنّي، وهذا عمل قبيح ومثير للاشمئزاز”.

بدوره، قال الناشط اليساري ياريف أوبنهايمر، في حديث ضمن البرنامج نفسه: “أنا منزعج من حقيقة أن نتنياهو لا يقدم تقريرا سنويا واضحا عن حالته الصحية، وقدّم تقارير كاذبة عندما دخل المستشفى”.

وأضاف: “عندما أمرض بإنفلونزا خفيفة، أنهض بسرعة”.

لكنّ اليميني آرئيل سغال رد عليه: “لدي شعور بأن البعض في معسكركم يتمنون أن يمرض رئيس الوزراء ويحدث له شيء سيئ”.