  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

الثلاثاء 05 مارس 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية



القدس المحتلة/سما/

قدر مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تفوق بـ6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.


ونقل موقع “واللا” الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن “الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية”.


وأضاف: “سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود”.


ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.


لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة 100 ألف طلب تعويض.


كما أنه وفق بيانات للحكومة الإسرائيلية صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.


وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة تل أبيب.


وقال خلال المؤتمر، إن “الحرب شكلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو ستة أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية”.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو اقترح "أسماء" واشتية يشيد برفض العشائر التعاون: خلطة "مخاتير" في غزة تتولى المساعدات

موقع عبري: حماس تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في المفاوضات أكثر مما توقعت "إسرائيل"

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

مشادة كلامية حادة بين هاليفي ووزراء بحكومة نتنياهو حول حرب غزة

تحول لهيكل عظمي.. وفاة الطفل يزن تصدح بمأساة الجوع في غزة

الأخبار الرئيسية

يونيسف تحذر من "انفجار وفيات" لأطفال غزة جراء سوء التغذية

photo_2024-03-05_15-00-58

استشهاد فتى بعد طعنه جنديا إسرائيليا في حوارة (صور وفيديو)

محلل إسرائيلي: إحباط واشنطن من سلوك تل أبيب بغزة تحوّل غضباً.. ونتنياهو يتظاهر بالإهانة

وفد إسرائيلي يصل القاهرة الأربعاء لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس

القاهرة

الوسطاء: مفاوضات القاهرة انتهت دون تحقيق انفراجة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية