استشهاد فتى بعد طعنه جنديا إسرائيليا في حوارة (صور وفيديو)

نابلس/سما/

استشهد فتى فلسطيني (16 عاما) من عوريف، عصر اليوم الثلاثاء، قرب مفرق حوارة جنوبي مدينة نابلس، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم أنه نفذ عملية طعن أُصيب فيها إسرائيلي بجروح وُصفت بالخطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تبلغها من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى محمد هشام محمد شحادة (16 عاما) برصاص الاحتلال قرب حوارة.

ومنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، لتقديم الإسعافات الأولية للشاب الفلسطيني المصاب قبل أن يستشهد.

بينما أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في العملية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تقديم إسعافات أولية له.