كيف انعكس قرار بنك "إسرائيل" بشأن سعر الفائدة على الشيكل؟

القدس المحتلة/سما/

أعلن بنك" إسرائيل" إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% بعد خفضها الشهر الماضي 0.25%، في أول تعديل منذ تفشي فيروس كورونا في أبريل 2020.

ووفقا لمحافظ بنك إسرائيل أمير يارون فإن "القرار حول سعر الفائدة مرتبط بعدة عوامل. بعض هذه العوامل تعمل في اتجاهين متعاكسين: التضخم معتدل ويبلغ 2.6%، أي أقل بقليل من التوقعات منذ بداية الحرب. ومن ناحية أخرى، يظهر الاقتصاد علامات التعافي من خلال عدة مؤشرات أساسية: حالة سوق العمل، والنشاط في استخدام بطاقات الائتمان، وبيانات النشاط الأخرى".

وأشار إلى أنه "على الرغم من ذلك، فإن حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يزال مرتفعا جدا عند النظر في تطور الحرب"، لافتا إلى "أننا دخلنا الحرب عندما كان التضخم في إسرائيل لا يزال أعلى من الهدف. وقد ارتفعت توقعات التضخم في العام المقبل قليلا. ولا يزال عدم اليقين سائدا فيما يتعلق بتأثيرات الحرب على عمليات التضخم".

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام 2023، وفي نهاية العام نما بمعدل 2%.

وهذا التغير في الناتج المحلي الإجمالي تأثر بشكل رئيسي بانخفاض في نشاط صناعة البناء والاستهلاك الخاص، وفي المقابل ارتفع الاستهلاك العام في مواجهة الحرب.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.59% إلى 3.5976 شيكل، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".