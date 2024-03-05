  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: هكذا حاول نتنياهو التشويش على زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة

الثلاثاء 05 مارس 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: هكذا حاول نتنياهو التشويش على زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة



القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سعى إلى التشويش على زيارة وزير الحرب بيني غانتس إلى الولايات المتحدة.

ونقل التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "رفض منح الزيارة طابعا رسميا"، وأمر سفير إسرائيل لدى واشنطن، مايك هرتسوغ، بـ"عدم مساعدة غانتس خلال الزيارة، وعدم حضور الاجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين الأمريكيين".

وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن نتنياهو "غاضب من الزيارة، وفي اللحظة التي أدرك فيها أنه غير قادر على إلغائها، قرر تقويضها بالإشارة إلى أن إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وكشف المصدر أن نتنياهو "تحرك خلال الأيام الأخيرة لمنع غانتس من التوصل إلى أي تفاهمات رسمية مع إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة حجم المساعدات الإنسانية ودخولها شمالي قطاع غزة".

كما أشار مصدر إسرائيلي إلى أن نتنياهو "وجه مجلس الوزراء بعدم الموافقة على الزيارة"، وطالب السفير الإسرائيلي بعد التعاون مع غانتس "وهما إجراءان تم تسريبهما إلى الصحافة لإيصال إشارة إلى الحكومة الأمريكية بأنها تجتمع مع بنيامين الخطأ".

وأضاف المصدر: "لو لم يسافر غانتس كمبعوث عن الحكومة، فهو لا يمثلها أو يمثل نتنياهو، وإذا لم يكن السفير حاضرا في الاجتماعات، سيكون من الصعب أن تتأكد الإدارة من أن تعهداتها تمضي قدما"

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو اقترح "أسماء" واشتية يشيد برفض العشائر التعاون: خلطة "مخاتير" في غزة تتولى المساعدات

موقع عبري: حماس تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في المفاوضات أكثر مما توقعت "إسرائيل"

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

مشادة كلامية حادة بين هاليفي ووزراء بحكومة نتنياهو حول حرب غزة

تحول لهيكل عظمي.. وفاة الطفل يزن تصدح بمأساة الجوع في غزة

الأخبار الرئيسية

يونيسف تحذر من "انفجار وفيات" لأطفال غزة جراء سوء التغذية

مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

photo_2024-03-05_15-00-58

استشهاد فتى بعد طعنه جنديا إسرائيليا في حوارة (صور وفيديو)

محلل إسرائيلي: إحباط واشنطن من سلوك تل أبيب بغزة تحوّل غضباً.. ونتنياهو يتظاهر بالإهانة

وفد إسرائيلي يصل القاهرة الأربعاء لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية