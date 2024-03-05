تايلاندا تكشف عدد مواطنيها المصابين في "إسرائيل" بعد قصف من جنوب لبنان

وكالات/سما/

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية إصابة 5 مواطنين تايلانديين في الهجوم الصاروخي على شمال فلسطين المحتلة من لبنان أمس الاثنين، دون أن تؤكد وفاة أحدهم.

وأضافت الوزارة: "تم نقل أحد التايلانديين الخمسة الجرحى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وأصيب آخر بجروح طفيفة، وأصيب 3 مواطنين تايلانديين بجروح خطيرة وهم يتعالجون في مركز طبي في حيفا، حيث زارهم دبلوماسيون من السفارة التايلاندية في إسرائيل".



قبل بدء الحرب على غزة، كان أكثر من 30 ألف مواطن تايلاندي يعمل في "إسرائيل".

وفي الأيام الأولى من الحرب قتل 39 تايلانديا واحتجزت "حماس" 54 تايلانديا ، ثم أطلق سراح 46 منهم، ولا يزال 8 أشخاص محتجزين لدى "حماس".

وتم نقل أكثر من 9 آلاف مواطن تايلاندي يرغبون في مغادرة "إسرائيل" إلى بلادهم بعد بداية الحرب، بينما قام العديد من أرباب العمل الإسرائيليين بزيادة رواتب العمال التايلانديين بعد اندلاع النزاع، مما شجعهم على البقاء في البلاد وعدم العودة إلى تايلاند.