  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تدين قرار الاتحاد الأوروبي إعادة تمويل "الأونروا"

الثلاثاء 05 مارس 2024 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تدين قرار الاتحاد الأوروبي إعادة تمويل "الأونروا"



القدس المحتلة/سما/

استنكرت الخارجية الإسرائيلية قرار الاتحاد الأوروبي إعادة بعض التمويل لوكالة "الأونروا" بعد تجميده بدعوى تل أبيب أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إن "القرار المخيب للآمال يمنح الشرعية لتورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية والتعاون مع حماس". وفق زعمها

واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي بقراره هذا "يعيد فتح الحنفية أمام تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بتحيز الأونروا، متعهدا بتزويد الدول المانحة ومحققي الأمم المتحدة بجميع المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة".

وشددت على أن "إسرائيل ملتزمة بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الإضافية لضمان توزيع المساعدات على القطاع".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها يوم الجمعة إنها قررت منح "الأونروا" 50 مليون يورو بعد "أخذ في الاعتبار الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا".

وتم حجب مبلغ إضافي قدره 32 مليون يورو في انتظار استكمال الخطوات التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التحقيقات والمراجعة الأوروبية.

يذكر أن عددا من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا، أعلنت عن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على خلفية الشبهات بتورط عدد من الموظفين في الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عن إقالة عدة موظفين على خلفية تلك الاتهامات.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو اقترح "أسماء" واشتية يشيد برفض العشائر التعاون: خلطة "مخاتير" في غزة تتولى المساعدات

موقع عبري: حماس تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في المفاوضات أكثر مما توقعت "إسرائيل"

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

مشادة كلامية حادة بين هاليفي ووزراء بحكومة نتنياهو حول حرب غزة

تحول لهيكل عظمي.. وفاة الطفل يزن تصدح بمأساة الجوع في غزة

الأخبار الرئيسية

يونيسف تحذر من "انفجار وفيات" لأطفال غزة جراء سوء التغذية

مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

photo_2024-03-05_15-00-58

استشهاد فتى بعد طعنه جنديا إسرائيليا في حوارة (صور وفيديو)

محلل إسرائيلي: إحباط واشنطن من سلوك تل أبيب بغزة تحوّل غضباً.. ونتنياهو يتظاهر بالإهانة

وفد إسرائيلي يصل القاهرة الأربعاء لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية