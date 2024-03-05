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نيويورك تايمز: هاريس تحث بايدن للتحدث علنا عن المحنة الإنسانية في غزة

الثلاثاء 05 مارس 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز: هاريس تحث بايدن للتحدث علنا عن المحنة الإنسانية في غزة



واشنطن/سما/:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تضغط على الرئيس جو بايدن وغيره من كبار الشخصيات في الإدارة للتحدث علنا عن المحنة الإنسانية للسكان في قطاع غزة.

وأفاد التقرير، نقلا عن أربعة مصادر بأن هاريس أخبرت بايدن وآخرين في البيت الأبيض مرارا وتكرارا أن "الإدارة يجب أن تظهر المزيد من التعاطف مع المدنيين الفلسطينيين من خلال التحدث علنا عن ارتفاع عدد القتلى في غزة ومحنة الناجين".

وجسب التقرير، فقد أيد بايدن موقف هاريس، وقال أيضا إنه يجب على المسؤولين أيضا الاستمرار في إدانة هجمات "حماس" في 7 أكتوبر.

وفي خطاب ألقته يوم الأحد، اتهمت هاريس إسرائيل بعدم القيام بما يكفي لتخفيف "الكارثة الإنسانية" في غزة.

والتقت بوزير حكومة الحرب بيني غانتس في واشنطن يوم الاثنين. ووفقا للصحيفة، فإن تعليقات هاريس تهدف إلى معالجة شكاوى الديمقراطيين الذين يعارضون الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد "حماس" و"لتلميع أوراق اعتماد نائب الرئيس في السياسة الخارجية لتوضيح أنها بديل فعال للرئيس إذا لزم الأمر".

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