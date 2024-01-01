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حماس ترفض التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن حول "أحداث 7 أكتوبر"

الثلاثاء 05 مارس 2024 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترفض التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن حول "أحداث 7 أكتوبر"



غزة / سما /

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن حول "أحداث 7 أكتوبر"، واتهام "المقاومة" بارتكاب حوادث "اغتصاب وعنف جنسي".

وقالت حماس في تصريح صحفي: "نستهجن بشدّة التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن؛ حول الادعاء والمزاعم بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية لحوادث "اغتصاب وعنف جنسي" خلال أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن هذا التقرير "جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة، التي تأكّد أنها لا أساس من الصحة، سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرّري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني". 

وبيت أن "رغم ادّعاء السيدة باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين، فإنَّ تقريرها لم يوثّق أي شهادة لما تسمّيه  ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تمَّ اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال، للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة، التي دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية".

وأكدت حماس أنَّ "مزاعم السيدة باتن تتناقض بشكل واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها أثناء مدّة أسرهن في غزة".

وشددت على أن "هذا الاتهام الباطل لن يفلح في  طمس بشاعة وهول الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين، في جريمة جماعية  وتطهير عرقي، وتجاهل متعمّد لمقررات محكمة العدل الدولية وغيرها من التقارير الدولية، التي وثّقت أجزاء من الجرائم والفظائع المرتكبة في غزة على يد النازيين الجدد".

#حماس

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