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الجيش الإسرائيلي يقول أنه دمر أكبر نفق في قطاع غزة

الثلاثاء 05 مارس 2024 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقول أنه دمر أكبر نفق في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير أكبر نفق تم اكتشافه في قطاع غزة. وهو النفق الواسع والمتفرع شمال قطاع غزة، والذي تم تحديد موقعه بعد حوالي شهرين من بدء الحرب.

ويبلغ طول النفق حوالي أربعة كيلومترات، وعرضه حوالي ثلاثة أمتار، وعمقه حوالي 50 مترًا، واعترف الجيش الإسرائيلي حينها أن القيادة الجنوبية وشعبة المخابرات (AMN) لم تعلما بوجوده إلا بعد أن كشفته القوات الميدانية. كما قدر الجيش أن النفق تم حفره منذ سنوات، وقال الجيش اليوم إن القوات انخرطت طوال الأسابيع الماضية في استكشاف النفق وإحباطه، حتى تم تحديد المسار بالكامل وتدميره.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #النفق

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