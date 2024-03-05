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"الخارجية" ترحب بالبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص القضية الفلسطينية

الثلاثاء 05 مارس 2024 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" ترحب بالبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص القضية الفلسطينية



رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة 159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وثمنت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على شعبنا فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطل وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق شعبنا، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

#وزارة الخارجية #مجلس التعاون الخليجي

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