موقع عبري: أميركا وجهت لـ "غانتس" رسائل قاسية وانتقادية بشأن غزة

واشنطن / سما /

كشف موقع والا العبري، اليوم الثلاثاء ، عن انتقادات قاسية وجهتها الإدارة الأميركية إلى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ، بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة .

وبحسب الموقع العبري، فإنه خلال لقاءات الوزير بيني غانتس في واشنطن الليلة الماضية، سمع من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان رسائل قاسية وانتقادية للغاية فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، وحقيقة أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي في هذه القضية.

ووفق ما قالته مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة، فقد فوجئ غانتس بحدة الانتقادات والقلق الذي سمعه من كبار المسؤولين الحكوميين بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضافت، "كانت رسالة جميع المسؤولين الأمريكيين إلى غانتس هي أنه يجب إغراق غزة بالمساعدات وأن مهمة إسرائيل هي إيجاد حل لكيفية القيام بذلك".