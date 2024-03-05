  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يجب إغراق غزة بالمساعدات..

موقع عبري: أميركا وجهت لـ "غانتس" رسائل قاسية وانتقادية بشأن غزة

الثلاثاء 05 مارس 2024 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: أميركا وجهت لـ "غانتس" رسائل قاسية وانتقادية بشأن غزة



واشنطن / سما /

كشف موقع والا العبري، اليوم الثلاثاء ، عن انتقادات قاسية وجهتها الإدارة الأميركية إلى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ، بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة .

وبحسب الموقع العبري، فإنه خلال لقاءات الوزير بيني غانتس في واشنطن الليلة الماضية، سمع من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان رسائل قاسية وانتقادية للغاية فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، وحقيقة أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي في هذه القضية.

ووفق ما قالته مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة، فقد فوجئ غانتس بحدة الانتقادات والقلق الذي سمعه من كبار المسؤولين الحكوميين بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضافت، "كانت رسالة جميع المسؤولين الأمريكيين إلى غانتس هي أنه يجب إغراق غزة بالمساعدات وأن مهمة إسرائيل هي إيجاد حل لكيفية القيام بذلك".

#غانتس #اسرائيل #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الكابينت يرفض شَرْطي نتنياهو للمفاوضات مع حماس.. تفاصيل

نتنياهو اقترح "أسماء" واشتية يشيد برفض العشائر التعاون: خلطة "مخاتير" في غزة تتولى المساعدات

موقع عبري: حماس تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في المفاوضات أكثر مما توقعت "إسرائيل"

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي يكشف غاية واشنطن من دعوة غانتس لزيارتها

الأخبار الرئيسية

كامالا هاريس

الأمريكيون الرافضون لحرب غزة يتهمون هاريس بـ"الخداع".. انتقدوا تصريحاتها بشأن الهدنة في القطاع

الحرب في اليوم 151: شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة بخانيونس

photo_2024-03-05_01-02-49

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

1810430360

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية