"الاحصاء": انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر كانون ثاني الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حادا مقدراه 25.32% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.02 خلال شهر كانون ثاني الماضي مقارنة بـ107.15 خلال شهر كانون ثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه بالمقارنة مع الشهر السابق سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 4.91% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بشهر كانون أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.02 خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بـ 76.27 خلال شهر كانون أول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 72.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 5.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 3.11% خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

كما سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها: صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، فيما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.