الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، عددا من المواطنين بينهم زوجة وشقيقة الأسير نائل البرغوثي، خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق متعددة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر اعلامية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت الأسيرتين المحررتين حنان البرغوثي وإيمان نافع، وهما شقيقة وزوجة عميد الأسرى في سجون الاحتلال الأسير نائل البرغوثي.

كما تم اعتقال عدد من الشبان من بلدة كوبر والتحقيق معهم وإطلاق سراحهم لاحقا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الغزال بعد مداهمة منزله في بلدة عارورة شمال رام الله، والفتاة منى البرغوثي من منزلها في بلدة عابود غرب رام الله، واعتقلت الشاب شادي عادل من سكان بلدة عارورة بعد اقتحام حي أم الشرايط جنوبي البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوبي رام الله، وداهمت منازل ومحال تجارية وصادرت أجهزة تسجيل الكاميرات.

واندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام مخيم الأمعري، تخللها إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع " أكواع".

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال مداهمات في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود شريتح، من منزله في حي الإسكان الفلسطيني بمدينة طولكرم للضغط على شقيقه علاء لتسليم نفسه، وكان تعرض عدة مرات للاعتقال لذات الغرض.

وداهمت قوات الاحتلال محل الطاهر للأدوات المنزلية في شارع الحدادين بالمدينة، والذي يعود لعائلة شريتح، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت الشاب رائد المهر بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوبي طولكرم، والشاب عيسى حسن توبة من منزله في بلدة كفر جمال جنوب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد فريد زيادة بعد مداهمة منزل عائلته في الحي الشرقي ببلدة مادما جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل بطريقة وحشية، وفتشتها وحطمت محتوياتها، واعتدت بالضرب على بعض سكانها.

وهدمت قوات الاحتلال منزل الأسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان غرب جنين، والذي ينسب له الاحتلال تقديم المساعدة للأسير أسامة بني فضل منفذ عملية حوارة التي وقعت في أغسطس/ اب من العام الماضي وقتل فيها مستوطنان.

كما اعتقلت الأسير المحرر محمد إسحاق أبو هشهش بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوب الخليل.