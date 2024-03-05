الجيش الأمريكي: الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه جنوب البحر الأحمر

صنعاء / سما /

زعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية على سفن في جنوب البحر الأحمر، دون وقوع أضرار ولم تقع إصابات في صفوف السفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

في غضون ذلك نفى الحوثيون التسبب بقطع ثلاثة كابلات تحت الماء مسؤولة عن نقل اتصالات الإنترنت والمكالمات الهاتفية الدولية في البحر الأحمر.

وفي أوائل فبراير/شباط، زعمت الحكومة اليمنية في المنفى أن الحوثيين كانوا يخططون لمهاجمة الكابلات، التي يبدو أنها قطعت في 24 فبراير/شباط، لكن الحوثيون نفوا أي تورط لهم في الحادث. وبحسب الحوثيين، فإن الكابلات انقطعت نتيجة العملية العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة.