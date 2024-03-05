  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأمريكي: الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية باتجاه جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء 05 مارس 2024 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



صنعاء / سما /

زعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية على سفن في جنوب البحر الأحمر، دون وقوع أضرار ولم تقع إصابات في صفوف السفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

في غضون ذلك نفى الحوثيون التسبب بقطع ثلاثة كابلات تحت الماء مسؤولة عن نقل اتصالات الإنترنت والمكالمات الهاتفية الدولية في البحر الأحمر.

وفي أوائل فبراير/شباط، زعمت الحكومة اليمنية في المنفى أن الحوثيين كانوا يخططون لمهاجمة الكابلات، التي يبدو أنها قطعت في 24 فبراير/شباط، لكن الحوثيون نفوا أي تورط لهم في الحادث. وبحسب الحوثيين، فإن الكابلات انقطعت نتيجة العملية العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة.

#الجيش الأمريكي #الحوثيون #البحر الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

الكابينت يرفض شَرْطي نتنياهو للمفاوضات مع حماس.. تفاصيل

نتنياهو اقترح "أسماء" واشتية يشيد برفض العشائر التعاون: خلطة "مخاتير" في غزة تتولى المساعدات

موقع عبري: حماس تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في المفاوضات أكثر مما توقعت "إسرائيل"

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي يكشف غاية واشنطن من دعوة غانتس لزيارتها

الأخبار الرئيسية

الحرب في اليوم 151: شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة بخانيونس

photo_2024-03-05_01-02-49

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

1810430360

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

IMG-20240302-WA0002-800x549

إصابات برصاص آليات إسرائيلية أثناء محاولة أعداد من المواطنين الوصول إلى شاحنة مساعدات بمدينة غزة

00-1-e1709584492998-730x438

مشادة كلامية حادة بين هاليفي ووزراء بحكومة نتنياهو حول حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية