الحرب في اليوم 151: شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة بخانيونس

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 151 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٢٤ شهيدا و ٢١٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٠٥٣٤ شهيدا و ٧١٩٢٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وكشف جيش الاحتلال عن اعتقال ٨٥ مواطنا من مدينة حمد شمالي غرب خان يونس خلال اقتحامه لها قبل يومين موكدا انه اعتقل من خان يونس وحدها ١٢٠٠ فلسطيني .

ودمر جيش الاحتلال منزلا لعائلة الفقعاوي في محيط المشفى الأوربي ما ادى لاستشهاد عشرة فلسطينيين.

ونقل مسعفون جثامين تسعة شهداء من غرب خان يونس إلى مشفى الشهيد ابو يوسف النجار برفح فيما جرى نقل احد عشر آخرين إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة.

وقصف طيران الاحتلال يقصف ثلاثة منازل لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرق خانيونس، فيما دمر مربعا سكنيا في قرية عبسان.

رفح

وفي رفح ارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية إلى ١٧ شهيدا في قصف منزلي ماضي والغريب شمال ووسط رفح.

الوسطى

وارتقى ٣٣ مواطنا واصيب ١١٠ وصلوا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح خلال ٢٤ ساعة.



وقصف جيش الاحتلال مجموعة مواطنين قرب خيام النازحين بمخيم النصيرات ما ادى لارتقاء اثنين من المواطنين في حين استشهد ١٦ فلسطينيا في قصف منزلين في نفس المخيم.

وارتقي مواطن في إطلاق نار على طريق الرشيد مقابل مدينة الزهراء فيما تعرضت قرية المغراقة لقصف مدفعي مكثف.

غزة والشمال

ودمر جيش الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة الهوجا بمخيم جباليا ما ادى لاستشهاد ٨ فلسطينيين واصابة العشرات

واستشهد مواطن واصيب عدد آخر في استهداف جديد لمواطنين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وارتقى اربعة مواطنين في استهداف منزل بحي الزيتون جنوب المدينة.

وفي سياق متصل عاجل ارتفع عدد الأطفال الرضع الذين استشهدوا بسبب نقص التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع إلى سبعة عشر.