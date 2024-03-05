  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحرب في اليوم 151: شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة بخانيونس

الثلاثاء 05 مارس 2024 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب في اليوم 151: شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة بخانيونس



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 151 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٢٤ شهيدا و ٢١٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٠٥٣٤ شهيدا و ٧١٩٢٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وكشف جيش الاحتلال عن اعتقال ٨٥ مواطنا من مدينة حمد شمالي غرب خان يونس خلال اقتحامه لها قبل يومين موكدا انه اعتقل من خان يونس وحدها ١٢٠٠ فلسطيني .

ودمر جيش الاحتلال منزلا لعائلة الفقعاوي في محيط المشفى الأوربي ما ادى لاستشهاد عشرة فلسطينيين.

ونقل مسعفون جثامين تسعة شهداء من غرب خان يونس إلى مشفى الشهيد ابو يوسف النجار برفح فيما جرى نقل احد عشر آخرين إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة.

وقصف طيران الاحتلال يقصف ثلاثة منازل لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرق خانيونس، فيما دمر مربعا سكنيا في قرية عبسان.

رفح

وفي رفح ارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية إلى ١٧ شهيدا في قصف منزلي ماضي والغريب شمال ووسط رفح.

الوسطى

وارتقى ٣٣ مواطنا واصيب ١١٠ وصلوا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح خلال ٢٤ ساعة.


وقصف جيش الاحتلال مجموعة مواطنين قرب خيام النازحين بمخيم النصيرات ما ادى لارتقاء اثنين من المواطنين في حين استشهد ١٦ فلسطينيا في قصف منزلين في نفس المخيم.

وارتقي مواطن في إطلاق نار على طريق الرشيد مقابل مدينة الزهراء فيما تعرضت قرية المغراقة لقصف مدفعي مكثف.

غزة والشمال

ودمر جيش الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة الهوجا بمخيم جباليا ما ادى لاستشهاد ٨ فلسطينيين واصابة العشرات

واستشهد مواطن واصيب عدد آخر في استهداف جديد لمواطنين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وارتقى اربعة مواطنين في استهداف منزل بحي الزيتون جنوب المدينة.

وفي سياق متصل عاجل ارتفع عدد الأطفال الرضع الذين استشهدوا بسبب نقص التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع إلى سبعة عشر.

#غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الكابينت يرفض شَرْطي نتنياهو للمفاوضات مع حماس.. تفاصيل

نتنياهو اقترح "أسماء" واشتية يشيد برفض العشائر التعاون: خلطة "مخاتير" في غزة تتولى المساعدات

موقع عبري: حماس تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في المفاوضات أكثر مما توقعت "إسرائيل"

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي يكشف غاية واشنطن من دعوة غانتس لزيارتها

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-05_01-02-49

إدارة بايدن سئمت من نتنياهو.. ما الذي جرى بين هاريس وغانتس في واشنطن؟

1810430360

واشنطن تطالب حماس بقبول شروط الاتفاق.. وهذا موقف الحركة بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين

IMG-20240302-WA0002-800x549

إصابات برصاص آليات إسرائيلية أثناء محاولة أعداد من المواطنين الوصول إلى شاحنة مساعدات بمدينة غزة

00-1-e1709584492998-730x438

مشادة كلامية حادة بين هاليفي ووزراء بحكومة نتنياهو حول حرب غزة

"أمريكا سوت ألمانيا بالأرض".. بايدن يكشف عن نزاع بينه وبين كابينيت الحرب الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية