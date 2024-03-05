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بايدن: لن أتوقف عن الضغط حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

الثلاثاء 05 مارس 2024 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: لن أتوقف عن الضغط حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يتوقف عن السعي إلى تحقيق صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن ووقفا لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة لا تقل عن ستة أسابيع.

وكتب بايدن على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "لن أتوقف عن الضغط حتى التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين لدى "حماس"، وتجلب وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لستة أسابيع على الأقل، وتسمح بزيادة المساعدات لكامل قطاع غزة".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المباحثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس"، والتي تجري بمشاركة وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.

 

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأطراف لم تتوصل إلى أي اتفاق بعد، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن "تقدم ملحوظ" في المباحثات.

#بايدن

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