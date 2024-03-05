الهجوم على رفح أصبح وشيكا.. لازاريني: تفكيك الأونروا يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”

نيويورك/سما/

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الإثنين، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة من أن تفكيك الاونروا الذي تطالب به اسرائيل سيؤدي الى التضحية “بجيل كامل من الاطفال” و”زرع بذور” نزاعات مقبلة.

وقال فيليب لازاريني في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 إن “تفكيك الاونروا (خطوة) متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الاطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء و(اندلاع) نزاع مقبل”، معتبرا أن “من السذاجة” الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين.

ومع ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة، ندّد لازاريني بـ”حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض” عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو “وضع حد لها”.

وقال لازاريني “يشمل جزء من هذه الحملة إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة”.

وسبق للوكالة أن واجهات اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة (عملية طوفان الأقصى) ، ما دفع العديد من الدول الى تعليق تمويلها في خضم ظروف انسانية كارثية في قطاع غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة على الفور فصل الموظفين المتهمين. في موازاة ذلك كلّف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش فريقا مستقلا إجراء تقييم للأونروا و”حياديتها”.

وسارعت دول غربية عدة في أعقاب هذه الاتهامات، الى تعليق تمويل الوكالة، لكن لازاريني شدّد على أن "إسرائيل" لم تقدّم أي أدلة على اتهاماتها.

وقال “دعوني أخبركم بما هو على المحك إذا لم يتم اتخاذ إجراء ذي مغزى لتصحيح (هذا) المسار الكارثي (…) على المدى القصير، ستنهار الاستجابة الإنسانية في غزة تماما”.

وأضاف أن الوكالة "تعمل بالحد الأدنى"، مشددا على أنه "لا قدرة للأونروا على استيعاب الصدمات المالية، خاصة في ظل احتدام الحرب في غزة".

وأشار لازاريني إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح "بأننا لن نعمل في غزة بعد الحرب، وهذا يجري تنفيذه حاليا بتدمير بنيتنا التحتية".

وشدد على أن "الحملة ضدنا هدفها تغيير المعايير القائمة منذ فترة طويلة للسلام في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن "الحديث عن وقف عملنا يعزز الاعتقاد بأن الوكالة يمكن تفكيكها دون مساس بحقوق الفلسطينيين".

وقال لازاريني إن "الهجوم على رفح التي يتركز فيها نحو 1.4 مليون نازح يبدو أنه أصبح وشيكا"، مضيفا أن "لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، ورغم كل الفظائع التي عاشوها وشاهدناها يبدو أن الأسوأ لم يأت".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة للتحريض على الأونروا منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، ما أسفر عن قيام 18 دولة بتعليق تمويلها، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، فيما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

ولليوم الـ150 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.