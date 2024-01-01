إصابات برصاص آليات إسرائيلية أثناء محاولة أعداد من المواطنين الوصول إلى شاحنة مساعدات بمدينة غزة

غزة/سما/

أصيب، مساء اليوم، عدد من المواطنين برصاص آليات إسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنة مساعدات بمدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق الاحتلال النار على أعداد من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لشاحنة مساعدات قرب دوار الكويت وسط مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن استهداف جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم عند وصولهم إلى دوار الكويت للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية؛ هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وأضاف في بيان: " نحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف.

وطالبت المكتب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المحافظات خاصة شمال قطاع غزة.

من جهته قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، إن الاحتلال يكرر استهداف الساعين للحصول على مساعدات كلما وصلت شاحنات، مشيرا إلى أن هناك تعمد لاستهداف الساعين للحصول على مساعدات لخلق حالة من الفوضى

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن طريقة إيصال الشاحنات وظروف الحصول على المساعدات الشحيحة مهينة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء اليوم الإثنين، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح إلى 19 شهيدا.

كذلك، قصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، دون إصابات، فيما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر بيت لاهيا، شمال القطاع.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس، جنوب القطاع، منذ صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.