استشهاد 3 مسعفين بغارة إسرائيلية على مركز العديسة جنوبي لبنان

بيروت/سما/

نعت غرفة عمليات الدفاع المدني في لبنان مساء يوم الأحد، 3 متطوعين استشهدوا جراء قصف نفذه الطيران الإسرائيلي استهدف مركز اسعاف في العديسة جنوب لبنان.



وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني في بيان إن المتطوعين الثلاثة استشهدوا جراء استهداف مباشر لمركز الدفاع المدني- الهيئة في العديسة.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي "تقصّد خلالها العدو إيقاع أكبر قدر من الخسائر، في اعتداء هو الثالث من نوعه على مراكز الدفاع المدني خلال هذه الحرب، رغم كل المواثيق الدولية التي ترعى حماية الفرق الطبية والاسعافية حتى خلال الحروب".

وكذلك ألحق القصف الإسرائيلي أضرارا كبيرة بمنزل في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، بعد أن استهدفت غارة منزلا فارغا في بلدة ‎السلطانية.