"إسرائيل" تستدعي مندوبها لدى الأمم المتحدة للتشاور

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن سحب مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان من نيويورك للتشاور.

وكتب كاتس في حسابه على موقع "أكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "وجهت تعليمات إلى مندوبنا لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالعودة إلى إسرائيل للتشاور فورا بشأن محاولة الأمم المتحدة تجاهل تقرير جدي عن جرائم الاغتصاب العديدة المرتكبة من قبل "حماس" وأعوانها يوم 7 أكتوبر".

واتهم الوزير الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتجاهل التقرير.



وقال كاتس في هذا الصدد: "رغم الصلاحيات المتوفرة لديه، لم يطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي على خلفية الملابسات التي تم اكتشافها، لإعلان "حماس" منظمة إرهابية وفرض العقوبات على داعميها".

وفي السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، إن عمل مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي خلال النزاعات، براميلا باتن، التي صدر عنها التقرير، "تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية. وفي أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير".