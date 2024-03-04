شهيد وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال بورين جنوب نابلس

نابلس/سما/

استشهد طفل وأصيب مواطنان، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين، جنوب نابلس.

وقالت مصادر طبية إن الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم قرية بورين.

وكان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، قال إن طفلا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الرأس ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب مواطن بالرصاص الحي في الصدر، وآخر جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

ونعت وزارة التربية والتعليم الشهيد الطفل عمرو محمد نجار ابن الصف الخامس في مدرسة بورين الأساسية المختلطة في مديرية نابلس، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام القرية.