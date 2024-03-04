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21 شهيدا في قصف على رفح والنصيرات وانتشال جثامين 18 شهيدا في خانيونس

الإثنين 04 مارس 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
21 شهيدا في قصف على رفح والنصيرات وانتشال جثامين 18 شهيدا في خانيونس



غزة/سما/

استشهد 21 مواطنا على الأقل اليوم الاثنين، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وقالت مصادر طبية إن  17 مواطنا ارتقوا في غارات لطيران الاحتلال على منزلين بمدينة رفح، بينما ارتقى 4 شهداء في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يشهد غارات عنيفة منذ الصباح.

وأضافت المصادر أن عدة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب غزة.

وقالت المصادر إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 18 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.

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