مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، "استمرارا الجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بقطاع غزة".



وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، إن "القوات الجوية المصرية نفذت أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة".



وأضاف البيان أن "ذلك يأتي مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقى المؤسسات الأممية، لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع ،فى ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفسطينى من نقص فى كافة مقومات الحياة".

وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أن "القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات".