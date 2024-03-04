جيش الاحتلال يقر باصابة مجندة خلال اقتحام مخيم الأمعري

رام الله/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإصابة مجندة خلال اقتحامه مخيم الأمعري للاجئين بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" أن المجندة أصيبت في عمليات اقتحام في الضفة الغربية تم خلالها اعتقال 13 فلسطينيا، خلال ساعات الليلة الماضية وفجر الاثنين.

وبيَّن أنه خلال عملية في مخيم الأمعري "حدثت اضطرابات عنيفة، قام خلالها المشتبه بهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار".

وتابع: "في إطار تبادل إطلاق النار بالمنطقة، أصيبت مجندة من شرطة حرس الحدود في ساقها، وتم نقلها بعد إصابتها بجروح طفيفة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات".

ووفقا مؤسسات فلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحامه مخيم فتى فلسطينيا (16 عاما)، مما رفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 420، فيما أصاب أكثر من 4 آلاف و650 واعتقل ما يزيد عن 7350، وفقا لمعطيات مؤسسات فلسطينية.

وفي السياق، أعلن الجيش أنه اعتقل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، 3400 فلسطيني في الضفة الغربية، وزعم أن بينهم 1500 ينتمون لحركة "حماس".

غير أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) المعنيتين بشؤون الأسري الفلسطينيين رصدتا أن عدد من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، بلغ حتي الاثنين 7400 معتقلا.