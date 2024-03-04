جيش الاحتلال يعلن تكثيف هجماته غربي مدينة خانيونس

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تكثيف هجومه على مناطق غربي مدينة خانيونس في جنوبي قطاع غزة مع استمرار هجماته وسط القطاع.

وقال الجيش، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول: "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة بدأت قوات الفرقة 98 هجومًا على غربي خانيونس فرضت خلاله طوقًا على حي حمد (مدينة حمد القطرية) وقامت بعمليات مداهمة لمنطقة الحي".

وأضاف: "كما تواصل القوات الهجوم على منطقة حي القرارة" في الجزء الشمالي من محافظة خانيونس.

وتابع الجيش الإسرائيلي: "يواصل جنود مجموعة القتال التابعة للواء الناحال بالنشاط في وسط القطاع".

والأحد، أعلن الجيش شنه هجوما بريا "مفاجئا" غربي مدينة خانيونس سبقه قصف جوي "مكثف" ضرب عشرات الأهداف.

وفي بيان على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن "مركز النيران والقوات المناورة التابعة للفرقة 98، باشروا هجوما واسع النطاق على مستوى الفرقة في غرب خانيونس لتعميق الإنجاز العملياتي".

وأوضح أن الهجوم "بدأ بطلعة جوية هجومية مكثفة أغارت في إطارها طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو على حوالي 50 هدفا خلال 6 دقائق بدعم من قوات المدفعية".

وأضاف أدرعي أن الأهداف التي تمت مهاجمتها شملت "بنى تحتية تحت أرضية، ومبانٍ عسكرية، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومبانٍ مفخخة ونقاط تجمع لمخربين، شكلت تهديدًا للقوات في المنطقة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".