الممثل الأمريكي ليام نيسون: يجب إنهاء القتال بقطاع غزة فورا

واشنطن/سما/

ال الممثل الأمريكي سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، ليام نيسون، إن "التكلفة التي لحقت بحياة الأطفال نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في قطاع غزة لا تحتمل، ويجب إنهاء القتال فورا".

جاء ذلك في مقطع مصور للممثل الأمريكي حول احتياجات الأطفال بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 شهور، ونشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فحواه، الاثنين، عبر حسابها على منصة "إكس".

وسلط نيسون الضوء على أهمية "الحماية بالنسبة لأطفال غزة، حيث لم يعد هناك مكان آمن يذهبون إليه".

وأضاف أن "التكلفة التي لحقت بحياة الأطفال نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في قطاع غزة لا تحتمل"، مشددا على "ضرورة إنهاء القتال فوراً".