الشاباك يزعم إحباط "خلية" خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد الجيش بالخليل

الخليل/سما/

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم، الإثنين، إحباط "خلية مخربين" من منطقة الخليل، نسب إليها صناعة 100 عبوة ناسفة والتخطيط لعمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي تماهيا مع تنظيم "داعش".

وأفيد بأنه جرى اعتقال 4 فلسطينيين من سكان بلدة ترقوميا، وهم: مراد مرقطن، حسين مرقطن، محمد مرقطن وأحمد مرقطن، وقال الشاباك إنه قدمت "لوائح اتهام خطيرة" ضد الأربعة في المحكمة العسكرية.

وجاء في بيان له "خلال عملية مشتركة للشاباك والجيش والشرطة، جرى في الشهر الأخير إحباط ’خلية إرهابية’ من منطقة الخليل، خططت لتنفيذ عمليات تفجير ضد قوات الجيش".

وورد عن الشاباك أنه "خلال التحقيق مع أعضاء الخلية تبين أنهم خططوا لتنفيذ عمليات تفجير عبوات ناسفة ضد قوات الجيش المتواجدة في منطقتهم، وقد جرى صناعة 100 عبوة ناسفة مع الاستعانة بمقاطع توجيه لذلك عبر شبكة الإنترنت وتلقي تدريبات من أشخاص ينتمون لتنظيم ’داعش’ في الخارج، حيث كان مراد مرقطن على اتصال معهم".

وأشار إلى أنه "تبين أيضا أن الخلية كان بحوزتها أسلحة من نوع (M16) وكارلو، والتي خططوا لاستخدامها في عمليات أخرى"، مضيفا أنه جرى تفجير كافة العبوات الناسفة فيما جرى مصادرة الأسلحة التي جرى ضبطها.