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إعلام إسرائيلي: قتيل و7 جرحى جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان

الإثنين 04 مارس 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: قتيل و7 جرحى جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 7 آخرون جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة مرجليوت.

وحسب المعلومات فقد دوت صافرات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت في إصبع الجليل في شمال البلاد

وقالت نجمة داود الحمراء، في حسابها على منصة "إكس": "بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات على عمال أجانب كانوا يعملون في مزرعة بمنطقة الجليل، أبلغت طواقم نجمة داوود الحمراء عن سقوط 8 ضحايا، جميعهم رجال في الثلاثينات من العمر، بينهم: 1 قتيل، 2 في حالة خطيرة، 4 في حالة متوسطة و1 بإصابة طفيفة".

وأشارت مصادر لبنانية إلى إطلاق نيران من لبنان أصابت هدفاً في محيط بلدة هونين المحتلة، لافتاً إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

كما تحدثت عن تمشيط رشاش ثقيل من قبل "جيش" الاحتلال باتجاه وادي هونين.

في غضون ذلك، قصف الاحتلال الإسرائيلي بقنابل فوسفورية على بلدتي مركبا وحولا، مشيراً إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات مركبا وحولا ورب ثلاثين.وشن غارة على أطراف بلدة شيحين.


المقاومة تواصل عملياتها
وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، قد أعلنت، عند منتصف الليل، استهداف قوةٍ إسرائيلية، أثناء قيامها بمحاولة التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، في منطقة وادي قطمون. 

وذكرت المقاومة  في بيانها، أنّ الاستهداف تم بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصاباتٍ مباشرة.

كما أعلنت المقاومة استهداف قوة إسرائيلية من لواء "غولاني"، أثناء محاولتها ‏التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا. وتم الاستهداف بتفجير عبوةٍ ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة، ثم تلاها استهداف بعددٍ من قذائف المدفعية، وتم تحقيق إصاباتٍ مباشرة.

وفي بيانات منفصلة أعلن حزب الله  اليوم الاثنين ما يلي:

-  عند الساعة  ‌‎ 04:10‎من ‌‎عصر ‌‎يوم الاثنين ‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

- عند الساعة (03:20) من بعد ظهر‌‎ ‎يوم الاثنين ‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

-  عند الساعة (1:30) من صباح‎ ‎يوم الاثنين ‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.

وقبل ذلك، أعلنت المقاومة، أمس الأحد، استهدافها ‏قوةً مؤلّلة للاحتلال، أثناء قيامها بالتحرك في محيط موقع المالكية، بعددٍ من قذائف المدفعية، وحققت فيها ‏إصابات مباشرة.

كما كشفت أمس، عن استهدافها انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل "نذر"، وموقع "السمّاقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة في العمليتين. ‏ 

كذلك، ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة، بالإضافة إلى استهدافهم موقع "جل ‏العلام" بصاروخ "بركان" وإصابته مباشرةً.‏

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