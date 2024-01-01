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ليبرمان: "الحرب انتهت منذ زمن"

الإثنين 04 مارس 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: "الحرب انتهت منذ زمن"



القدس المحتلة/سما/

شن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، هجوما حادا على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي، وقال ليبرمان "الحرب انتهت منذ زمن طويل".


وتساءل ليبرمان في بداية تصريحاته  ضمن اللقاء الأسبوعي لحزبه، اليوم الاثنين : "بعد شهر من اليوم، من المفترض أن يأخذ الكنيست عطلة، لكن عندما ترى وضع المخطوفين، لا أفهم كيف يفترض بهم أن يأخذوا عطلة؟". "أدعو رئيس الكنيست إلى إلغاء العطلة، هناك الكثير مما يجب القيام به، بما في ذلك قانون التجنيد وقانون الميزانية وأشياء أخرى كثيرة".
وأضاف: "سنطرح يوم الأربعاء المقبل قانون التجنيد، وسيتعين على كل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا التجنيد، لا يهم إذا كان يهوديًا أو عربيًا، وسيقرر الجيش الإسرائيلي ما إذا كان سيذهب إلى الجيش"، "أو الخدمة المدنية".

وهاجم: "فيما يتعلق بالحرب، أكرر، هذه الحكومة وصلت إلى حدها الأقصى، "حكومة الأصفار". أحاول أن أشرح ما حدث هنا في الأسبوع الماضي: يوم الأربعاء كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الدفاع  يؤاف غالانت.

وفي اليوم التالي يعطي نتنياهو إجابة معاكسة تماما، ثم يغادر غانتس إلى الولايات المتحدة دون التنسيق مع رئيس الوزراء، ولا يزال نتنياهو يقوم بإجراءات انتقامية مع السفير في واشنطن ضد غانتس. هذا كله هراء كامل".

وقال ليبرمان غاضبا: "لقد وصل الأمر إلى هذا الحد، ما نراه هنا هو أن الجميع يتصرف وفقا لاعتباراته الخاصة، أين هو الـ'التكاتف'؟ إذا لم يتمكن ثلاثة أعضاء في الحكومة من ذلك". "نخرج معًا، كيف يمكن كسب الحرب أصلاً؟ بالإضافة إلى أنه لا توجد حرب الآن، الحرب انتهت منذ وقت طويل، بين الحين والآخر نعود إلى القطاع، نخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء".

وفي ختام حديثه قال ليبرمان: "فكيف يتحدث مجلس الحرب عن رفح أصلاً؟ يمكن لكل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع التسجيل في مهرجان الحكاية. ما يحدث في غزة ليس حرباً، ولا يوجد قصف جوي". نحن ندفع ثمناً باهظاً لأن الحكومة لا تفي بوعودها للشعب".

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