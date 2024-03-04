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جيش الاحتلال يلقي مناشير لأهالي غزة مستشهدا بالقرآن والسنة النبوية (صورة)

الإثنين 04 مارس 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يلقي مناشير لأهالي غزة مستشهدا بالقرآن والسنة النبوية (صورة)



القدس المحتلة/سما/

لقى الجيش الإسرائيلي مناشير لأهالي قطاع غزة مستشهدا بالقرآن والسنة، بعد أيام من مجزرة شارع الرشيد التي أدت لوقوع مئات الشهداء والجرحى بين فلسطينيين اصطفوا للحصول على المساعدات.

وجاء في المناشير التي ألقيت على منطقة الشيخ رضوان في شمال القطاع، آية من سورة النساء: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".

"يا أهل شمال قطاع غزة للمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية ووصول المساعدات إلى شمال القطاع افسحوا الطريق للمساعدات الإنسانية وامتنعوا عن النهب والسرقة وأعمال الفوضى ليصل الطعام إلى المحتاجين والفقراء في جميع أنحاء المنطقة".

وجاء في المنشور: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".



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و ذكرت مصادر محلية أن دبابات الجيش الإسرائيلي فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة، وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن "قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر".

وأشارت المصادر إلى أن نحو 150 شخصا استشهدوا فيما أصيب 600 آخرون في حصيلة غير نهائية.

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