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المالكي: توقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة موسكو كان جيدا جدا

الإثنين 04 مارس 2024 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: توقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة موسكو كان جيدا جدا



رام الله/سمام

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد الاجتماع الفلسطيني في موسكو أن روسيا "تمكنت من تقديم اتفاق، وهي وثيقة تم توقيعها من الجميع، وهذا جيد جدا"، معربا عن شكره لروسيا.


وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من أن مثل هذه الاجتماعات لم تكن ناجحة في اللقاءات السابقة، إلا أن روسيا استمرت في المحاولة، وتمكنت روسيا هذه المرة من تقديم اتفاق، وهي وثيقة تم توقيعها من الجميع، وهذا جيد جدًا. وأعتقد أن ذلك كان مفيدا لأنه أتاح الفرصة للاستمرار، ولذلك ينبغي أن نكون دائما ممتنين لروسيا على التزامها، وعلى استعدادها لتنظيم وتيسير هذه الاجتماعات من أجل التوصل إلى حل ناجح".

واستضافت روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية التي تواجه تعثراً منذ 17 عاما.

وانعقدت المباحثات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو يومي 29 و1 مارس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي حول اجتماعها يوم الجمعة الماضي، على استمرار اللقاءات في جولات حوارية قادمة، للتوصل إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

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