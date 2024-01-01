لابيد يهاجم حكومة نتنياهو..

القدس المحتلة/سما/

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يشكل "خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي ولا يمكن الوثوق به في مواضيع بالغة الحساسية".

وقال لابيد في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" والمعروفة بـ"تويتر" سابقا: "إن أي رئيس وزراء طبيعي كان سيطرده (بن غفير) من الكابينت، مضيفا: "بن غفير قام بتسريب معلومات سرية وحساسة من جلسات الكابينت".



وأردف: "الأمريكيين فقدوا ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية وبقدرة نتنياهو على إدارة الحرب في غزة".

وتابع: "حلم أعداء إسرائيل هو أن يستمر نتنياهو في الحكم ويقود هذه الحكومة الكارثية" مشيرا إلى أن هذه الحكومة "كارثة على أمن إسرائيل وعلى اقتصادها".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي إن: "الأمريكيون قاموا بإلقاء المساعدات دون أن نستطيع تمريرها عبر الفحص الأمني لأنهم فقدوا الثقة بنتنياهو".

وأوضح أن: "الحكومة تقود مواجهة ضد الأجهزة الأمنية، ورئيس جهاز الشاباك يمتنع عن مشاركة معلومات في الجلسات وهو على حق لأنه يجلس في الكابينت أناس عديمو المسؤولية".