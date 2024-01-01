ريكسوس راداميس شرم الشيخ يفتتح أبوابه لاستقبال الضيوف ضمن أجواء عائلية لا تضاهى

شرم الشيخ/سما/





بدأ ريكسوس راداميس شرم الشيخ، أحدث منشآت مجموعة ريكسوس في مصر، استقبال ضيوفه ضمن أجواء عائلية مترفة، مقدّمًا لهم سلسلة من المرافق عالمية المستوى والتجارب الممتعة والمغامرات الشيّقة المناسبة للضيوف من جميع الفئات العمرية، فضلًا عن الإطلالة الخلابة على مياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة، وكل ما يضمن حصول الضيوف على إجازة منقطعة النظير.



يُذكر أنّ ريكسوس راداميس شرم الشيخ يتألف من 865 غرفة، تشمل 453 غرفة ذات تصاميم تحمل طابعًا خاصًا نابضًا بالحياة، وتضم كل منها كافة المرافق والتجهيزات الكفيلة بمنح الضيوف تجربة إقامة زاخرة بالفخامة والراحة والذكريات الجميلة. ومن ناحيةٍ أخرى، يضم الفندق العديد من المطاعم الراقية التي تقدم مأكولات المطبخ الإيطالي والمكسيكي والمتوسطي والآسيوي والتركي، إلى جانب المأكولات البحرية والمشويات والأطباق العالمية، وتحفل كل من هذه المطاعم بتصاميم داخلية مميزة وتجارب ذوقية رائعة.



وقد صُمّم هذا الفندق الفاخر مع أخذ الأطفال بعين الاعتبار، فقدّم لهم مطعمًا خاصًا بهم - مطعم "ريكسي"، وناديًا خاصًا بهم – "نادي ريكسي للأطفال" ليكون ملاذهم الأمثل للتعلّم والاكتشاف، حيث سيكونون على موعد مع طيف واسع من الأنشطة الترفيهية من خلال أكاديمية المسرح التمثيلي، وقسم الشرطة والإطفاء، والبستنة والعناية بالحدائق، وروب لاند، ومنتزه "سبلاش بارك" المائي، ومركز الروبوتكس، وساحة اللعب على هيئة سفينة، والرسم والحرف اليدوية وغيرها الكثير.



علاوةً على ما سبق، افتتح نادي برايف الحصري من ريكسوس شرم الشيخ أبوابه كذلك كاشفًا الستار عن 26 فيلا فاخرة تتراوح مساحاتها ما بين 459 و825 مترًا مربعًا، وتتمتع كل منها بإطلالة خلابة على مياه البحر الأحمر، وهي مجهزة بكافة المرافق والمزايا الكفيلة بمنح الضيوف تجارب إقامة تجمع ما بين الخصوصية والفخامة.



كما تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة ريكسوس مصر تسعى لافتتاح سلسلة من المنشآت والمرافق الجديدة كجزء من خططها التوسعية للعام المقبل، ومنها ثلاث فنادق إضافية ومنتزهًا ترفيهيًا ضخمًا ومركز تسوق وكازينو ووجهة استعراض حديثة، ونادي رياضي ديناميكي، ومركز للمؤتمرات، وعدد من المطاعم والمقاهي المتنوعة.



وفي حديثه عن أحدث منشآت المجموعة، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: " نرحب بضيوفنا في ريكسوس راداميس شرم الشيخ، حيث سعينا لأخذ جميع التفاصيل بالحسبان لنتمكن من منحهم تجارب تتجاوز التوقعات ولتكون كل لحظاتهم لدينا زاخرة بالفخامة والإثارة والمرح العائلي. سيكون فندقنا الجديد الملاذ الأمثل لصنع ذكريات لا تنسى، خاصة بالنسبة للمغامرين الشباب".