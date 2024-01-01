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عائلة الاسير هشام ابو هواش تحمل الاحتلال مسؤولية اعتقال نجلها المريض

الإثنين 04 مارس 2024 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الاسير هشام ابو هواش تحمل الاحتلال مسؤولية اعتقال نجلها المريض



رام الله / سما /

حملت عائلة الاسير هشام ابو هواش، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياه نجلها المريض بعد اعتقاله الليلة من منزله في قرية الطبقة جنوبي محافظة الخليل.

ويعاني الاسير ابو هواش من امراض في المعدة والامعاء الداخلية وتشنجات في الايدي والارجل وهو بحاجة الى طعام خاص وادوية بشكل يومي، بالاضافة الى مقويات وفيتامينات خاصة. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاسرى الفلسطينيين حاليا في سجون الاحتلال من حرمان من العلاج ونقص الاغذية في السجون.

ويشار الى ان هشام امضى في الاضراب المفتوح عن الطعام مدة 141 في سجون الاحتلال ضد اعتقاله اداريا قبل عام ونصف ومنذ ذلك الوقت يعاني هشام من هزل في الجسم وبحاجة الى رعاية خاصة.

#هشام ابو هواش

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