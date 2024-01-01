القدرة: الاحتلال قتل 364 كادرًا صحيًا واعتقل 269 آخرين

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، يوم الاثنين، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال 150 يومًا من العدوان المتواصل على قطاع غزة 364 كادرًا صحيًا واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة.

وبين القدرة في تصريح صحفي، وصل وكالة "صفا"، أن "قوات الاحتلال دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا، واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة".

وأكد أن "الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه ويزداد سوءًا وانهيارًا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة".

وأوضح القدرة أن "قوات الاحتلال دمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمالي غزة وتم تحويلها إلى نقاط طبية، وتعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف أسهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".

وكشف عن رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لمكافحتها.

وحذر بأن "أهالي شمالي غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية بفعل شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة".

وطالب الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لأهالي قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية.