الكابينت يرفض شَرْطي نتنياهو للمفاوضات مع حماس.. تفاصيل

القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الإثنين، إن المجلس الوزاري الحربي رفض شرطين وضعهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.



وأوضحت أن “كابينيت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول (أولا) على قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء (في غزة)”.



بل و”انتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي أصلا طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة”، بحسب الهيئة.



وأضافت هيئة البث أن “الكابينيت وجّه أيضا انتقادا إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم”، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب “حماس” بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.



ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه: “لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة التي تصعّب المفاوضات”.



وحتى الساعة 08:00 “ت.غ” لم تصدر إفادة من مكتب نتنياهو في هذا الشأن.



ومن المقرر أن تجرى في القاهرة، الإثنين مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية” دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.



وبحسب إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء إلى تقليل مساحات الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وهوية الأسرى المزمع تبادلهم.